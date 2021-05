Kølemontører vil vaccineres før afrejse til indisk vaccinefabrik

De kan meget vel blive blandt de første, der får et stik med en af de to vacciner fra AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

20 kølemontører fra virksomheden Lowenco i Vamdrup nær Kolding har lagt billet ind på at få en af de skrottede coronavacciner.

Baggrunden for kølemontørernes ønske er, at de skal færdiggøre installationen af 20 fryseanlæg på en vaccinefabrik i Indien.

- Vi har installeret fire frysere, som vi overdrog til kunden i starten af april. Men siden er situationen i Indien blevet drastisk forværret.

- Derfor ønsker jeg ikke at sende mine medarbejdere tilbage for at færdiggøre arbejdet, før de er beskyttet af vaccinen, siger direktør Mikael Hoier.

Han har skrevet sig selv op til at få en af de skrottede vacciner, da han skal med til Indien.

Lørdag har han og de interesserede medarbejdere haft en online konsultation med en læge, sådan som man skal for at komme i betragtning til at få vaccinen.

- Vi har udfyldt en masse papirer og hver især haft en snak med en læge om det her og hørt om den risiko, der er forbundet med det.

- Nu har vi 24 timer til at spekulere over det, siger Mikael Hoier.

Hvis de søndag - efter at have sovet på det - fortsat ønsker vaccinen, så kan den blive effektueret samme dag.

Direktøren understreger, at han ikke har lagt pres på sine medarbejdere for at tage vaccinen.

- Det har jeg ikke. Det er 100 procent frivilligt. Og det skulle heller ikke undre mig, om nogle takker nej. Det synes jeg også vil være helt fint. Jeg har den dybeste respekt for deres beslutning.

- Selv om nogle måtte sige nej, så har de stadig et job hos mig, siger Mikael Hoier.

De 20 kølemontører er i alderen fra starten af 20'erne til starten af 40'erne.

Personligt har direktøren ingen kvaler med at tage vaccinen trods den sjældne risiko for alvorlige bivirkninger, herunder blodpropper.

- Ja, det er en risiko. Men der er der muligvis også hos de andre vacciner, der i brug. For vi kender jo ikke langtidsvirkningerne.

- Jeg hæfter mig ved, at der er tale om to vacciner, der er godkendte og bruges verden over, siger han.

Hos selskabet Practio, der står for tilvalgsordningen, venter man at kunne vaccinere op til 5000 personer om dagen i København.

Derudover er det planen at etablere centre i Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg den kommende tid.