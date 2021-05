Køge Kommune indfører rygeforbud i arbejdstiden

I 62 kommuner er det nu forbudt at ryge i arbejdstiden. Køge Kommune er den seneste til at indføre forbuddet.

Køge Kommunes byråd har besluttet, at medarbejderne i Køge Kommune fra 2022 ikke må ryge i arbejdstiden.

Fire af kommunens ti ansatte har været omfattet af rygeforbuddet, men fra næste år ændrer det sig. Ingen ansatte må ryge i arbejdstiden.

Dermed er rygeforbuddet indført i 62 kommuner over hele landet. Der er overvægt af kommuner, som forbyder rygning i arbejdstiden.

Det skriver TV 2 Lorry.

Fredensborg Kommune var den første kommune, der indførte rygeforbuddet i 2012. Sidenhen er mange kommuner fulgt efter.

Køge Kommunes medarbejdere bliver tilbudt hjælp til rygestop, hvis medarbejderne ønsker det, fortæller kommunens borgmester Marie Stærke (S).

- Jeg har fuld forståelse for, at det kan være rigtig svært at give slip på tobakken. Derfor er en væsentlig del af den nye rygepolitik også at tilbyde rygestopkurser til vores medarbejdere, siger hun tv-stationen.

- Man kan spørge sig selv, om rygning ville blive tilladt på arbejdspladsen, hvis cigaretten blev opfundet i dag. Det er nok ikke tilfældet.

I flere af kommunerne er rygeforbuddet også indført ved hjemmearbejde. I Gentofte Kommune indebærer rygeforbuddet, at man ikke må ryge i sit eget hjem eller i sin have, hvis man arbejder hjemme.

Det er dog ikke tilfældet i Køge Kommune.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse betyder et rygeforbud, at medarbejderne hverken må ryge indendørs, udendørs eller uden for matriklen. Og alle kommunens arbejdspladser skal have samme rygepolitik.

I nogle kommuner er rygeforbuddet indført med undtagelser. Det betyder, at medarbejderne eksempelvis må ryge i overenskomstmæssige selvbetalte pauser.

Seks kommuner indfører rygeforbud i arbejdstiden, inden året er omme. Faxe, Ringkøbing-Skjern, Frederikssund, Ringsted og Gribskov.