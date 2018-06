Købmænd: En alkoholalders betydning for butikker er lille

Det vil ikke give nogen administrativ lettelse for ansatte i butikkerne i Danmark, hvis aldersgrænsen for al køb af alkohol bliver sat til 18 år.

- Det vil ikke få nogen stor betydning for, hvad der foregår i butikkerne. Der er differentieret aldersgrænse allerede i forhold til både alkohol, tobak, spilprodukter, håndkøbsmedicin og så videre, siger han og tilføjer:

- De aldersgrænser skal selvfølgelig overholdes.

Udtalelsen kommer efter en undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser, at halvdelen af danskerne mener, at unge bør være 18 år for at købe alkohol uanset styrkeprocenten.

Men fra købmændenes synspunkt vil det ikke gøre arbejdet hverken lettere eller sværere at ensrette aldersgrænsen, når det gælder alkohol, lyder vurderingen.

- Hvorvidt det er fagligt klogt at gøre det, må alkoholeksperterne udtale sig om, og så er det politikernes valg, om man vil have den ene eller anden aldersgrænse, og så skal de overholde den i butikkerne.

- Vi har ingen anbefaling af, hvorvidt det bør være 16 eller 18, siger han.

I undersøgelsen, der er lavet af Epinion for Alkohol og Samfund, går 53 procent af de adspurgte ind for, at man bør være over 18 år for at købe al slags alkohol.

Som reglerne er nu, skal man være 16 år for at købe alkohol under og op til 16,6 procent.