Københavnske skoler vil tilbyde hpv-vaccination

Københavns Kommune indfører hpv-vaccination på alle skoler.

Det skriver Berlingske.

Samtlige elever i 6. klasserne i kommunen bliver nu tilbudt at blive vaccineret i skoletiden.

Det siger fungerende sundhedsborgmester i Københavns Kommune, Klaus Mygind (SF), til avisen.

Eleverne i 6. klasser i København vil snart få besked via deres forældres e-Boks. Dermed bliver Københavns Kommune den første i Danmark til at tilbyde elever at blive hpv-vaccineret på skolen.

Målet er at beskytte dem mod livmoderhalskræft og andre former for kræft.

- Der er for få, der bliver vaccineret i København, siger Mygind.

- Det er selvfølgelig vigtigt, at forældrene tager ansvar her, men skolerne kan også skubbe på med viden og god undervisning, som kan inddrages i forbindelse med vaccinationen og være med til at få folk til at tage stilling og handle.

- Ligeledes kan skolen have blik for, at der måske er nogle børn, som måske skal have en ekstra hånd for at blive vaccineret, siger han.

Tilbuddet i København kommer i forlængelse af et pilotprojekt. Her fik elever på fire skoler i kommunen mulighed for at blive hpv-vaccineret i skoletiden.

145 elever i 6. klasserne fik ifølge Berlingske tilbuddet. Og 26 fik den første vaccine og 20 også den anden, viser en opgørelse.

I den udvidede ordning får alle elever i 6. klasse tilbuddet i marts og september 2020, skriver Berlingske.