Københavnske jobcentre har i to år henvist nul til job

Det er landets jobcentre, der står for at hjælpe ledige i job og uddannelse, og som er med til at få sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet.

Et af redskaberne er, at de ledige kan blive henvist til at søge et konkret job. Men det er ifølge Berlingskes aktindsigt altså ikke sket i Københavns jobcentre.

Man kan sanktioneres, hvis man uden en gyldig grund siger nej til en henvisning. For eksempel kan man blive trukket i den ydelse, man modtager.

Flere eksperter, herunder arbejdsmarkedsforsker Bent Greve fra Roskilde Universitet, undrer sig over for Berlingske over tilgangen i København.

- Man har en pligt til det i loven. Det er en del af den måde, loven er skruet sammen på, siger han til avisen.

Marianne Sørensen, der er direktør i Københavns Kommune med ansvar for jobcentrene, siger til Berlingske, at jobcentrene nu vil bruge henvisninger.

Manglen på hænder på arbejdsmarkedet har været i fokus den seneste tid.

Den danske økonomi er kommet særdeles godt gennem coronakrisen, og der er ifølge de økonomiske vismænd udsigt til den højeste vækst i 15 år.

Særligt inden for byggeriet mangler der dog arbejdskraft. Og den mangel kan i deres optik fortsætte - og måske udbygges - de kommende kvartaler.