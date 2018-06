Københavnsk gadefest larmede for meget for kommunen

Der er blevet larmet for meget under festivalen Distortion, der i disse dage finder sted i Københavns gader.

Der er foretaget 50 målinger hver dag, og begge dage har kommunen registreret mellem 15 og 20 overskridelser af støjgrænserne.

- Det er grundlæggende ikke tilfredsstillende, at de (Distortion, red.) ikke har overholdt de betingelser, der er i den aftale, vi har, og i den tilladelse, de har fået, siger Rikke Hvelplund, centerchef ved Center for Miljøbeskyttelse ved Københavns Kommune.

På gader må musikken ikke være højere end 80 decibel målt ved nærmeste beboelse - altså ved lejligheder og opgange, der ligger ud til gadefesten. Støjgrænsen er 60 decibel for pladser.

Ifølge Rikke Hvelplund er der under gadefesterne målt lydniveauer mellem 90 og 102 decibel, og begge dage måtte en koncert lukkes ned, fordi lydkravene blev overskredet for mange gange.

Når støjvagterne noterer for høj musik, kontaktes den lydansvarlige ved den pågældende scene, som skal skrue ned. Det gør de oftest, oplyser Rikke Hvelplund.

Overskrides støjgrænsen tre gange, lukkes scenen med hjælp med arrangørerne og politiet.

Selv om Københavns Kommune har sagt, at støjoverskridelser kan få konsekvenser for fremtidige tilladelser, er det ifølge Rikke Hvelplund endnu ikke til at sige, om Distortion er afholdt for sidste gang.

- Det er for tidligt for mig at sige, hvad konsekvenserne vil blive af det. Det kommer meget an på, hvad de vil en anden gang, så der må vi vente at se, siger hun.

Distortion begyndte i år onsdag den 30. maj på Nørrebro. Torsdag rykkede den til Vesterbro, mens det både fredag og lørdag går løs på Refshaleøen. Der er ingen støjkrav på Refshaleøen, som ligger afsides fra byen.

Distortion slutter søndag den 3. juni med "Hygge". Hvor det sker, fremgår endnu ikke af festivalens hjemmeside.