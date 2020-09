Københavns Kommune vil sende medarbejdere hjem

Københavns Kommune opfordrer alle dens chefer til i videst muligt omfang at sende administrative ansatte hjem.

Det oplyser Københavns Kommune.

Det sker, efter at sundhedsmyndighederne og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde mandag opfordrede til at virksomheder og kommuner i 18 kommuner arbejder hjemmefra.