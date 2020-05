Københavns Kommune udskyder udledning af spildevand i Øresund

Kommunen vil anmode forsyningsselskabet Hofor om at udskyde udledningen til efteråret.

Men i sidste øjeblik har Københavns Kommune besluttet at udskyde udledningen.

Det oplyser teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) i en pressemeddelelse.

Hofor har på forhånd meddelt kommunen, at det er muligt at udskyde udledningen, hvis kommunen beder om det.

Det er kommunens egen forvaltning, der har godkendt, at spildevandet må føres ud i Øresund. Kommunens politikere har ikke haft noget at gøre med beslutningen.

Ninna Hedeager Olsen siger, at udskydelsen giver politikerne arbejdsro.

- Nu bliver der tid til at finde ud af, om sagsbehandlingen har været korrekt, hvad miljøkonsekvenserne er af udledningen, og om der er alternative muligheder, siger hun.

Ninna Hedeager Olsen understreger, at hun ikke vil kunne acceptere, hvis udledningen af spildevandet er en stor belastning for miljøet.

- Derfor er det meget vigtigt for mig at kende de miljømæssige konsekvenser af den her udledning, siger Ninna Hedeager Olsen.

290.000 kubikmeter spildevand svarer til knap 200 fyldte svømmehaller, og udsigten til udledningen har de seneste dage mødt hård kritik fra politikere og miljøorganisationer i både Danmark og Sverige.

Spildevandet skulle føres ud i havet, fordi hovedspildevandsåren, hvori spildevand fra Gentofte, København og Frederiksberg løber, bliver midlertidigt lukket.

Forvaltningen i Københavns Kommune vil senere søndag komme med en orientering om sagen.

Den skal blandt andet belyse, om der er begået formelle fejl i sagen.

Derudover skal den vise, om Teknik- og Miljøudvalget har mulighed for at omgøre selve afgørelsen om at tillade udledningen.

I forvaltningen har man, da man gav tilladelsen til udledningen, vurderet, at der ikke var nogle alternative tekniske løsninger for Hofor.

Hos Danmarks Naturfredningsforening mener præsident Maria Reumert Gjerding, at der er taget en ansvarlig beslutning med at udskyde udledningen.

Hun opfordrer kommunen og Hofor til nu at finde en løsning, så der slet ikke kommer beskidt vand ud i Øresund.

- Øresund er et fantastisk havområde, og så store mængder spildevand vil kunne føre til iltsvind, opblomstring af alger og fiskedød, som vi ser mange andre steder i Danmark. Derfor skal det bremses, siger Maria Reumert Gjerding.