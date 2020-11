Københavns Kommune finder tre fiktive projekter i regnskabsrod

Der er fundet rod i regnskaberne i en afdeling i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Uden at have budget til det er der gennem flere år bogført medarbejdertimer på tre fiktive anlægsprojekter, som der ikke var givet bevilling til.

Over tre år er der registreret et underskud på over 37 millioner kroner. Det ventes at vokse med yderligere 15 millioner kroner i 2020.

Ifølge kommunen kan der være tale om ”besvigelse i form af bevidst fejlinformation i et regnskab”.

Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) vil ikke udelukke, at det kan have personaleretlige konsekvenser.

- For at undgå at den slags problemer gentager i fremtiden, har jeg krævet en redegørelse om hændelsesforløbet.

- Når redegørelsen foreligger, må vi se på, hvad den skal have af konsekvenser, siger borgmesteren i meddelelsen.

Rodet er blevet fundet i forbindelse med en centralisering og professionalisering af forvaltningens økonomistyring.

Forbruget er bogført på konti med et negativt budget, og derfor har udgifterne ikke været synlige ved en almindelig gennemgang, oplyses det.

Indtil videre kan det ikke ses, hvilke projekter timerne eventuelt skal henføres til, og proceduren er derfor i strid med bevillingsreglerne.

Det vides på nuværende tidspunkt ikke med sikkerhed, hvad der er årsagen til regnskabsrodet. Det vurderes dog, at det blandt andet kan hænge sammen med overgangen til et nyt økonomisystem, ligesom der er blevet implementeret en ny tidsregistrering.

- Det er for tidligt at konkludere, hvorfor reglerne er blevet brudt, men der skal ikke herske tvivl om, at den anvendte praksis på ingen måde er i orden.

- Alle alarmklokker ringer, når der findes fiktive konti uden dækning for millionunderskud, siger borgmesteren.

Den økonomiske udfordring håndteres ifølge meddelelsen ved, at der foretages et internt lån, som skal afdrages over en årrække, så der undgås ”drastiske besparelser her og nu”.

/ritzau/