København vil kræve miljøvenlige maskiner på byggepladser

Han ønsker en lovændring, så kommunerne kan kræve, at både offentlige og private byggerier laves med miljøvenlige maskiner.

Det mener han, er et vigtigt led i, at Danmarks hovedstad - der fra onsdag er vært for det fire dage lange globale C40-klimatopmøde - kan nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

- I første omgang bliver det med at have biobrændstof på maskinerne, men på sigt bliver det også, at de skal være elektrificerede, siger Frank Jensen til Politiken.

Københavns Kommune har beregnet, at alene de store maskiner på dens byggepladser hvert år udleder det, der svarer til 80.000 tons CO2.

Kommunen er allerede ved at indføre klimakravene om grønt brændstof til sine egne byggerier.

Ifølge Henrik Friis, der er branchedirektør i byggeriets organisation, Dansk Byggeri, giver det god mening at udvide kravet til private. I hvert fald, hvis man starter lidt forsigtigt.

- Det er helt nyt for mig, men det er en rigtig god idé at se på byggepladserne, og de byggemaskiner, han taler om, findes jo - selv blandt store gravemaskiner findes der nogen, der kan køre på el. De er bare op til tre gange så dyre. Men de bliver jo billigere, siger han til Politiken.

Jakob Næsager, der er gruppeformand hos Konservative i København, understreger, at erhvervslivet skal have råd til at opfylde kravene. Samme holdning har Caroline Stage fra Venstre.

Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), hilser forslaget velkommen.

- Jeg kan på vegne af min egen kommune sige, at det lyder spændende, og det vil vi gerne bakke op om som en mulighed, siger han til Politiken.