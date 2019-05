København vil droppe udskældte nationale test

Borgerrepræsentationen har stemt for at søge om at blive fritaget og har desuden besluttet, at de skal droppes som styringsredskab i landets største kommune.

- De er simpelthen for fejlbehæftede. Der er gennemført en ret omfattende undersøgelse af førende forskere inden for feltet i Danmark, som siger, at de er for upræcise, siger Knud Holt Nielsen (EL), der er medlem af børne- og ungdomsudvalget.

Enhedslisten står bag det fælles forslag, som hele rød blok og Alternativet stemte for.

Testene viser forkert og giver usikre resultater ifølge to forskere, der står bag en undersøgelse af de nationale test.

De nationale test blev indført i 2010 og måler elevernes faglige niveau i blandt andet dansk og matematik.

Elever i folkeskolerne skal gennem ti test i løbet af deres skoletid. De varer 45 minutter per gang og tages på en computer. Prøverne er adaptive, så sværhedsgraden justeres løbende, alt efter om eleven svarer rigtigt eller forkert på spørgsmålene.

Men forskere har kritiseret dem, og siden har flere kommuner søgt om at blive fritaget. Men København går skridtet videre.

- Vi har også besluttet, at vi ikke vil bruge testresultaterne til at styre de københavnske skoler. Fremover kan resultater af nationale test ikke danne grundlag for krav, påtaler, sanktioner eller lignende overfor skoler eller skoleledere, siger Knud Holt Nielsen.

Han forstår, at nogle forældre vil savne at få en indikation på, hvor godt deres børn klarer sig i skolen, men påpeger, at prøverne jo netop er fejlbehæftede og giver et forkert billede.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har allerede sendt de nationale test til et eftersyn.

Aarhus Kommune har søgt om at blive fritaget fra test med en ansøgning under regeringens frikommuneforsøg.