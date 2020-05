København udleder store mængder kloakvand i Øresund

Det har i de seneste dage skabt en del opsigt, at Københavns Kommune har givet tilladelse til at udlede 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund.

Men den store mængde spildevand, der svarer til knap 200 fyldte svømmehaller, er blot en dråbe i havet i forhold til, hvad der ellers udledes af kloakvand i havet.

Det skriver TV2 Lorry.

En aktindsigt hos Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af, viser således, at der alene i Københavns Kommune er blevet udledt over 35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden 2014 til 2018.

Det er over 120 gange mere end de 290 millioner liter urenset spildevand, man oprindeligt havde planlagt at udlede fra søndag og fem dage frem.

Tallene forfærder blandt andet De Radikales Martin Lidegaard.

- Det her er voldsomme tal. Og det viser jo, at den udledning, vi har diskuteret de seneste dage, det bare toppen af isbjerget, siger Martin Lidegaard til TV2 Lorry.

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen, der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, anerkender over for Ritzau, at man politisk har haft for lidt fokus på spildevandsudledning.

- Det er meget tydeligt, at den her sag har fået en politisk bevågenhed, som andre sager ikke har haft.

- Det kan godt være, at vi nu bare er blevet mere opmærksomme på den her slags udledning.

- Sådan er det jo tit. Det er det, der er godt ved, at nogle sager kommer i medierne. Vi kan blive opmærksomme på noget, som for os risikerer at blive noget, der bare sker, siger Ninna Hedeager Olsen.

Danmarks Naturfredningsforening har kaldt udledningen af de 290.000 kubikmeter for uhørt, og en lang række politikere har i de seneste dage kritiseret beslutningen.

Det er teknik- og miljøforvaltningen, der har givet selskabet bag udledningen, Hofor, tilladelsen.

Hofor har nu udskudt den planlagte udledning til oktober.

I mellemtiden skal et kommissorium bestående af fagfolk og jurister undersøge, om der kan være sket en fejl i sagsbehandlingen, og om der er alternativer til udledningen i Øresund.

Det har teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune besluttet mandag.

Forvaltningen mener, at tilladelsen er korrekt. Udvalget har derfor brug for en saglig grund, hvis beslutningen skal rulles tilbage.