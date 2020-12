København topper smitteliste med 5000 tilfælde på en uge

Den seneste uge er Københavns Kommune rykket op på førstepladsen, når det gælder antal smittetilfælde per indbyggere.

For hver 100.000 indbyggere har der de seneste syv dage været rundt regnet 786 smittetilfælde. Det er det højeste af alle 98 kommuner.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

I alt er der i Københavns Kommune alene blevet registreret 4939 smittetilfælde hen over de seneste syv dage.

Set i lyset af at der over hele landet er blevet registeret 20.446 smittetilfælde i den samme periode, stammer lidt over hvert fjerde tilfælde fra Københavns Kommune.

Med til historien hører det, at Københavns Kommune har det højeste indbyggertal af alle kommuner i landet.

I starten af 2020 boede der 632.300 borgere i kommunen, fremgår det af en tidligere rapport fra Københavns Kommune.

Det er ikke kun Københavns Kommune, der har oplevet stigende smitte inden for den seneste tid. Det har således også været tilfældet i mange andre dele af landet.

I opgørelsen fra SSI er det blot Ærø Kommune, der de seneste syv dage ikke har haft mere end 20 smittetilfælde per 100.000 indbyggere.

De danske sundhedsmyndigheder definerer udviklingen i en kommune for "bekymrende", hvis kommunen krydser netop den grænse.

Dermed har 97 af 98 kommuner lige nu et bekymrende højt smittetal.

For at mindske den generelle smittespredning har regeringen sammen med de danske sundhedsmyndigheder på det seneste indført yderligere restriktioner.

I alt 69 kommuner er frem til 3. januar underlagt særlige restriktioner, der gør, at blandt andet barer, museer og fitnesscentre skal holde lukket.

For serveringssteder - såsom barer og restauranter - er der dog mulighed for at sælge takeaway.