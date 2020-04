København samarbejder med politi om at stoppe forsamlinger

- Efter at vi har fået det gode vejr, er alt for mange mennesker stimlet sammen for tæt på hinanden. Der er ingen tvivl om, at det skaber en stor risiko for smittespredning ved de her hotspots, siger Frank Jensen.

Fredag formiddag drøfter Københavns Kommune derfor med politiet, hvordan man i samarbejde kan løse problemet.

- Vi overvejer sammen med Københavns Politi situationen på de her tre steder. Det er politiet, der har myndigheden, men vi samarbejder med politiet om, hvordan det her kan eksekveres, siger overborgmesteren.

Rigspolitichef Thorkild Fogde kom torsdag aften med en løftet pegefinger til de folk, der samlede sig i solen, og advarede om, at det kan medføre et opholdsforbud.

Det vil betyde, at man ikke må sætte sig på græsplæner eller bænke på udvalgte områder.

Frank Jensen er særligt bekymret for, hvilke konsekvenser forsamlingerne kan få for den gradvise genåbning af samfundet, som allerede er sat i gang.

- Hvis der sættes en smittekæde i gang, kan den meget hurtigt få lukket ned for den lille genåbning af samfundet, som vi har begyndt, siger han.

- Det er ikke rimeligt, at en lille gruppe skal sætte den lille frihed, vi har fået, over styr.

Københavns Kommune har tidligere indsat kommunale medarbejdere til at give henstillinger til folk, der overtræder forsamlingsforbuddet på flere end ti personer, der gælder frem til 10. maj.

Men tiltaget er "helt åbenlyst" ikke nok længere, siger Frank Jensen.

Han tilføjer, at han har forståelse for, at det kan være svært ikke at lade sig friste af det gode vejr. Især hvis man er ung, og hvis ens erhvervsuddannelse eller gymnasium er lukket.

- Men vi må alle tage os sammen, også selv om solen skinner, og det er forår. Vi bliver nødt til at holde afstand, slår han fast.