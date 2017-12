København sælger sine originale rådhusmøbler

Københavns Kommune har i årevis betalt flyttefirmaer og opbevaringssteder for at passe godt på mange af de møbler, som Martin Nyrop har tegnet til Københavns Rådhus. Men nu skal det være slut, og kommunen har sat møblerne til salg på Lauritz.com, skriver dknyt.

Auktionen gælder primært reoler, skabe, borde og stole, der har været anvendt i det store rådhus gennem tiderne. Møblerne er fremstillet i begyndelsen af 1900-tallet, primært hos Rud Rasmussens Snedkerier.

Men der er ikke sådan, at kommunen sælger ud af arvesølvet, ligesom det heller ikke er et opbrud af det samlede kunstværk, som Københavns Rådhus udgør, fortæller sekretariatschef i Københavns Ejedomme, Rikke Sønderriis:

- Martin Nyrop tegnede tre slags møbler til rådhuset, som han kaldte A-, B- og C-møbler. A-møbler er ordinær kontorindretning. Det er skriveborde, reoler og andet interiør til almindelige kontorer. B-møbler bliver brugt til chefkontorerne, mens C-møblerne er de fineste, der er blevet tegnet til festsalen og de store lokaler - altså repræsentationslokalerne. Men det er altså kun A-møbler, vi sætter til salg, siger Rikke Sønderriis til dknyt.

- Jeg vil forsikre, at vi har de møbler der er bevaringsværdige i rigelige tal på rådhuset. Alle møbler har været talt og klassificeret ad omgange.

Inden udsalget af møblerne har kommunens institutioner haft mulighed for at gå møblerne igennem for at se, om de kunne bruge møblerne til noget.

Møblerne har nemlig ikke længere brugsværdi på kontorer, da de blandt andet ikke har standardmål i forhold til fx A4-papir. Og derfor har møblerne altså været opmagasineret i flere år, forklarer Rikke Sønderriis.

- Så for at få taget hul på at komme af med dem, har vi inviteret samtlige institutioner i Københavns Kommune, for at de kunne komme og hente det, de gerne ville have. Det har vi gjort i oktober måned, og der har været stor interesse, for de fungerer jo rigtig godt andre steder end på kontorer - for eksempel til legetøj i børnehaver.

På Københavns Rådhus er det fortsat muligt at finde rum, som er viet til udstilling af Martin Nyrops møbler, ligesom mange af de resterende møbler fortsat er i brug. De møbler, der ikke er i brug, og som altså ikke skal sælges, opbevares på loftet på Københavns Rådhus, skriver dknyt.

- De møbler vi sælger nu, er møbler, der ikke længere bruges og som står hos flyttefirmaer og opbevaring. Og det er dyrt og det er til ingen verdens nytte. Vi vil hellere at møblerne kommer ud og får en historie andre steder. For lige nu skønnes de ikke at have nogen brugsværdi hos os, siger Rikke Sønderriis til dknyt.

Nyrop tegnede Københavns Rådhus (opført 1892-1905) og det tilhørende inventar som en gennemarbejdet arkitektonisk helhed. Det står i dag som hans hovedværk og er internationalt berømmet.