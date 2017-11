København brød egne regler ved gratis udlån af festsal

Det fremgår af en udtalelse til Ankestyrelsen.

- Dels ved den administrative praksis er der sket en fravigelse af de af Borgerrepræsentationen vedtagne retningslinjer for udlån af lokaler på Københavns Rådhus, står der.

Blandt andre Anna Mee Allerslev (R) og spidskandidat Cecilia Lonning-Skovgaard (V) lånte lokaler på rådhuset.

Men det var i strid med reglerne.

Det skyldes, at det vil indebære en unfair fordel i forhold til private, der udlejer lokaler til tilsvarende arrangementer.

15. juni 2011 blev der vedtaget regler, der sagde, at kommunen ikke kan "stille lokaler vederlagsfrit til rådighed til private eller partipolitiske arrangementer".

Men i foråret udsendte Økonomiudvalget nye retningslinjer for borgerrepræsentanternes brug af rådhusets lokale. Det skyldes, at de gamle retningslinjer angiveligt var uklare.

Partiernes gruppeformænd besluttede derefter at låne lokaler ud til fire politikere til bryllupsreceptioner.

Anna Mee Allerslev endte med at træde tilbage som beskæftigelses- og integrationsborgmester og spidskandidat for De Radikale under kommunalvalget, efter det blandt andet kom frem, at hun havde lånt rådhusets festlokale gratis.

Det skete, fordi flere partifæller undsagde hende.

Hun valgte siden at betale de 65.000 kroner for leje, hvilket Cecilia Lonning-Skovgaard også gjorde for nogle uger siden.

Begge blev genvalgt til Borgerrepræsentationen, men Anna Mee Allerslev havde på forhånd frasagt sig sit mandat, hvis hun blev valgt.

Anna Mee Allerslev ønsker ikke at kommentere de nye oplysninger overfor Berlingske.

Cecilia Lonning-Skovgaard ønsker heller ikke at kommentere.

- Jeg og Venstre tager udtalelsen til Ankestyrelsen til efterretning og har ikke yderlige at tilføje, skriver hun i en sms til Berlingske.

Torsdag aften ventes hun at blive udnævnt som borgmester.

Overborgmester Frank Jensen (S) er tilfreds med, at reglerne for udlån af lokaler på Københavns Rådhus nu præciseres.

Det siger han i en skriftlig kommentar:

- Det vil betyde fremover, at det er klart og entydigt, hvad der er inden for rammerne, og hvad der ikke er. Og det vil sikre, at vi i gruppeformandskredsen ikke en anden gang nikker til en forkert beslutning.