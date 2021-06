København blev for stille for teaterchef

Karrieren rykkede for nogle år siden til provinsen, da han blev teaterdirektør for Vendsyssel Teater.

Og årsagen til det var klar for Schrøder.

- Der skete for lidt i København. Job var der nok af, men jeg syntes ikke, de var særlig interessante.

- Jeg havde lavet spillefilm, men det var ikke nemt at få finansieret nye film. Og hele den erfaring, jeg på daværende tidspunkt havde opbygget som skuespiller, kunne jeg ikke rigtig udnytte, lød det fra ham i 2017 i forbindelse med en relancering af Vendsyssel Teater.

Adspurgt om der skete mere i Nordjylland end København, var meldingen klar:

- Jo. Meget mere! Jeg satte selv gang i det for fulde huse.

Peter Schrøder og hustruen, skuespiller Susanne Heinrich, havde allerede sommerhus i Nordjylland og kendte området godt. Derfor var det let at tage springet, da jobbet som teaterdirektør for Vendsyssel Teater blev ledigt.

- Da jeg så, at stillingen blev ledig, og da jeg altid har haft et tæt forhold til området, var det naturligt at søge den. Det kunne blive en rugekasse for min erfaring, hvor jeg kunne realisere mine idéer.

Indtil 2017 var Peter Schrøder kunstnerisk chef for teatret i Vendsyssel, og han har tidligere udtalt, at han nok aldrig rigtig går på pension.

- Inden for mit fag lader man sig aldrig rigtig pensionere. Det er helbredet og lysten, der bestemmer, hvornår det er tid til at stoppe.

Peter Schrøders karriere begyndte i 1978, hvor han fik sin tv-debut. Det var instruktør Bille August, der opdagede ham og gav ham birollen som Kirsten Olesens storebror i "Honning Måne".

Selvsamme Bille August valgte ham nogle år efter til hovedrollen i tv-filmen "Verden er så stor, så stor".

De fleste husker nok mest Schrøder fra blandt andet filmene "Gummi-Tarzan" og rollen som tyven Boris i "Krummerne". Han har også instrueret flere film. Blandt andet "Det forsømte forår" og "Lotto".

De seneste år har Peter Schrøder primært fokuseret på teatret i Vendsyssel. Han har dog også haft tid til en rolle i filmen "De forbandede år" (2020), hvor han spiller minister Bang.