København Zoo-direktør må ikke åbne: Jeg er rystet

Da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften præsenterede regeringens genåbningsplan for fase 2, kunne blandt andet Knuthenborg Safaripark og Givskud Zoo række armene i vejret.

En af de parker, hvor det ikke kan lade sig gøre er Zoologisk Have i København. Dyreparken er dermed ikke omfattet af genåbningens fase 2.

Administrerende direktør Jørgen Nielsen er frustreret over, at haven ikke får lov til at åbne, når den har et udeareal på 40.000 kvadratmeter, som gæsterne kan være på.

- Jeg er mildest talt rystet over, hvordan man prioriterer de tilstande, der er lige nu.

- Vi er en zoologisk have, som består af levende dyr. Vi kan ikke bare slukke lyset og gå hjem. Vi har meget, meget store omkostninger på dyrehold, og vi ønskede egentlig at bestå som en zoologisk have fremadrettet også, siger Jørgen Nielsen.

Han fortæller, at Zoologisk Have på nuværende tidspunkt forventer et underskud på minimum 50 millioner kroner i 2020 som følge af coronakrisen.

Hver dag mister dyreparken 650.000 kroner, imens den er lukket, fortæller Jørgen Nielsen.

Derfor ser han sig nu nødsaget til at se på, hvor mange dyr parken har råd til at passe.

- Allerede fra i aften kan vi være tvunget til at se ind i at reducere vores dyrebestand i Zoologisk Have i København, siger han.

Genåbning af zoologiske haver er et af de områder, som kan lade sig gøre, uden at smittespredningen kommer ud af kontrol, står der i en rapport fra Statens Serum Institut fra 6. maj.

Derfor undrer det også direktør i Aalborg Zoo Henrik Johansen, at torsdagens aftale ikke gør det muligt for dyreparken at åbne.

Dyreparken havde forberedt sig på at åbne om en uge, fortæller direktøren til TV2 Nord.

- Det er jeg meget overrasket over. Vi havde begrundet håb efter en god dialog med Kulturministeriet, så det kommer meget bag på mig. Det er uforståeligt, siger Henrik Johansen til TV2 Nord.

Zoologiske haver har - ligesom meget andet - været lukket siden midten af marts, da statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede en delvis nedlukning af samfundet.