Kø for at blive coronatestet: Ventetid på op til seks dage

Mandagens melding fra regeringen om skærpede restriktioner i 38 kommuner med høje smittetal har skabt stor efterspørgsel efter at blive coronatestet.

Det skriver tv2.dk, der har undersøgt ventetiderne på at blive testet i det såkaldte samfundsspor.

Der er eksempelvis ventetider på op til seks dage for aarhusianere, der har milde eller ingen symptomer, og som ønsker at blive testet.

I Odense er der op til fire dages ventetid, og i hovedstadsområdet er det tre-fire dages ventetid.

Tallene gælder ikke test af borgere, der har alvorlige symptomer på covid-19. De bliver testet gennem det såkaldte sundhedsspor.

Regeringen har en målsætning om, at 80 procent skal have adgang til en coronatest inden for 24 timer.

Professor i immunologi Jan Pravsgaard Christensen, Københavns Universitet, er bekymret for, at lange ventetider kan få nogle til at droppe at blive testet.

- Med ventetider på op til seks dage ved det åbne testtilbud, hvor også dem med mindre symptomer stiller sig op, risikerer de at tabe tålmodigheden.

- Måske tænker man "det er bare en forkølelse, der går over", og i mellemtiden tager man hjem og smitter familien, og så får man ikke slået virusset ned, siger han til TV2.

De nære kontakter til smittede kommer hurtigere frem i testkøen.

Her er ventetiden over to dage i hovedstadsområdet og Aarhus, mens Odense som den eneste af de hårdt ramte kommuner ikke har ventetid.

Mandag slog TestCenter Danmark dørene op til et nyt testcenter i Aarhus.

Det skal øge den samlede testkapacitet, som ved årsskiftet ventes at være oppe på 95.000 analyser om dagen.

I løbet af januar skal kapaciteten vokse yderligere til 115.000 analyser om dagen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Statens Serum Institut.