Kodeks skal sikre flere kvindelige kandidater til topposter

- Jeg kan konstatere, at det går alt for langsomt, og at vi kun rykker ganske lidt i forhold til at få kvinderne med. Og det er uheldigt, for det betyder, at vi ikke får udnyttet den talentmasse, der er i det danske samfund.

- Vi mangler stadigvæk rigtig mange kvinder i topledelser og i bestyrelser, siger Eva Kjer Hansen.

Ifølge ligestillingsministeriet udgør kvinder knap 15 procent af direktionsmedlemmerne i de danske virksomheder og 19 procent af bestyrelsesmedlemmerne.

Over halvdelen af alle danske virksomheder i Danmark har ifølge ministeriet ikke nogen kvinder i deres bestyrelse.

Kodekset består af otte principper, som rekrutteringsfirmaerne forpligter sig til at følge. Det betyder blandt andet, at 33 procent af de kandidater, firmaerne præsenterer for deres kunder, skal være kvinder.

De forpligter sig også til at øge bevidstheden blandt deres medarbejdere om de ubevidste fordomme, som kan have en indflydelse på, hvilke kandidater der bliver udvalgt.

Rådgivningsfirmaet Spencer Stuart, som arbejder med rekruttering og vurdering af topledere, er et af de firmaer, som har forpligtet sig til kodekset.

Tobias Petri, partner i Spencer Stuart, er positiv over for initiativet.

- Vi er nok nødt til i stigende grad at kigge mere på, hvad det er, de kvindelige kandidater kan, snarere end hvad de har lavet. Så det bliver et større fokus på kompetencer end erfaringer, siger Tobias Petri.

Han håber på, at kodekset ændrer på status quo, men understreger, at det også kræver, at virksomhederne hopper med på vognen.

Rekrutteringsfirmaerne skal indrapportere deres resultater til CBS, som vil følge effekten af kodekset. Universitetet vil årligt offentliggøre en rapport over udviklingen.