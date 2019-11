Knuth forlader Venstre på grund af Ellemanns udlændingepolitik

Det skyldes, at han ikke er enig med Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, om værdi- og udlændingepolitikken herunder kriminelle udlændinge og kritikken af islam.

- Det var Jakob Ellemann, der for syv år siden fik mig ind i politik og ind i Venstre. Jakob har været som en politisk storebror for mig, og jeg har den allerstørste respekt for Jakob som kammerat, som menneske og som leder af Venstre.

- Det vil jeg altid have. Men vi har også været bevidste om, at vi ikke altid har de samme holdninger - specielt ikke, når det gælder værdi- og udlændingepolitikken, skriver Marcus Knuth på Facebook.

Der er for tiden en indre kamp i Venstre om, hvor partiet skal stå i udlændingepolitikken, og Marcus Knuth er kendt som en af de største tilhængere af en meget stram udlændingepolitik.

Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) står også på en stram udlændingepolitik, mens Jakob Ellemann-Jensen anlægger en lidt blødere linje og samtidig siger, at der er plads til flere meninger i Venstre, men at hans linje er partiets politik.

Marcus Knuth uddyber, at han bedst kan tage kampen i udlændingepolitikken som medlem af De Konservative, og at hans store frygt er at ende som Sverige.

- Vi er nødt til at slå langt hårdere ned på kriminelle udlændinge og de parallelsamfund, der skaber utryghed, arbejdsløshed og sociale kontrol i det danske samfund.

- Vi skal kunne tale helt åbent og kritisk om islams rolle i det danske samfund, ligesom vi skal holde fast i, at Danmark bygger på frie, kristne værdier, skriver Marcus Knuth videre.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, byder på Twitter det nye medlem varmt velkommen.

- Hjerteligt velkommen til Det Konservative Folkeparti, Marcus Knuth. Jeg ser frem til samarbejdet, skriver Søren Pape.

Ritzau har forsøgt at kontakte Marcus Knuth for en uddybende kommentar.

Marcus Knuth, der er greve og tidligere soldat, har tidligere forholdt sig til, om han i virkeligheden ikke hører hjemme hos De Konservative i stedet. Det afviste han på grund af sit liberale udsyn og landbrugspolitikken.

- De Konservative ser jeg i dag som et parti for villaejere i Gentofte, sagde han så sent som i 2016 til Berlingske.