Knud blev nationalhelgen i 1800-tallet

Oprørerne prøvede først at brænde trækirken, men da det ikke lykkedes, trængte de ind i kirken, hvor kongen havde søgt asyl. Her dræbte de ham, mens han knælede ved alteret, lyder legenden.

Knud havde fået fjender, da han i 1085 opkrævede bøder blandt de soldater, der forlod hans flåde i Limfjorden. De havde ventet i månedsvis på ordre om at sejle mod England, imens deres forsyninger var sluppet op, så til sidst var de taget hjem for at passe deres gårde.

Bøderne gjorde vendelboerne rasende, så de indledte en vild jagt på kongen og hærgede alle kongsgårde i Jylland. Knud måtte flygte, og det førte ham til Odense, som skulle blive hans sidste opholdssted.

Efter Knuds død sørgede Erik Ejegod, hans bror, for at få ham helgenkåret, og når man læser om Knud den Hellige på internettet i dag, er hans navn tit flankeret af den flotte titel "nationalhelgen".

Selvom ordet "nationalhelgen" af og til dukker op i bøger, er det højst sandsynligt et meget nyt begreb, som er opstået lang tid efter middelalderen, hvor de fleste helgener blev kåret.

- Jeg går ud fra, at begrebet nationalhelgen ligger i forlængelse af tankerne om nationalbegrebet fra 1800-tallet. Her fik de helgener, der kunne betragtes som særligt danske og derved bidrage til den voksende nationalfølelse, en renæssance, vurderer historiker Lars Bisgaard, som er lektor ved Institut for Historie på Syddansk Universitet, over for Videnskab.dk.

De første helgener opstod, så vidt historikerne ved, i senantikken omkring år 300-400, hvor katolikkerne fik inspiration fra antikkens kulturelle fascination af tapre heltefigurer.

I begyndelsen blev martyrer automatisk betragtet som helgener. På det tidspunkt var der mange martyrer, eftersom romerne forfulgte de kristne. Når katolikkerne døde for deres tro, fik de en helt særlig status - det var den helligste heltedåd, de kunne udføre, fortæller Lars Bisgaard.

I middelalderen blev mission en ny vej til at opnå helgenstatus. Sådan opstod nogle af de helgener, som man formentlig i dag ville kalde nationalhelgener.

Knud den Hellige var konge, da han levede, og er derfor det, man kalder en kongehelgen. Netop kongehelgener har ofte opnået den status, som gør, at nogle i dag ville kalde dem nationalhelgener.

Når det gjaldt kåringen af kongehelgener, er der ingen tvivl om, at der var klare politiske interesser på spil, vurderer Ane Bysted. Hun er ph.d. i middelalderens historie, tidligere ansat på Aarhus Universitet og forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler om religion i middelalderen.

- Det var en kæmpe fordel for den herskende konge, hvis hans forfædre var helgener. I den tidlige middelalder var der ikke tronfølge fra far til søn, så i magtspillet om at blive den næste konge, kunne helgener forlene en slægt med en hellig aura, siger Ane Bysted.