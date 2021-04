Fra tirsdag aften klokken 19 er der indført visitationszone i dette område i Odense. I en visitationszone må politiet visitere biler og personer uden at have en mistanke om, at de pågældende har gjort noget ulovligt. Visitationszonen gælder foreløbig til 4. maj.

Knivstikkeri og uro fører til visitationszone i Vollsmose

Fra tirsdag aften må borgere i Vollsmose og dele af Korsløkke i Odense finde sig i at blive visiteret, selv om politiet ikke har mistanke om, at de har gjort noget kriminelt.

Fyns Politi har nemlig besluttet at indføre visitationszone i områderne efter knivstikkeri og uro i Vollsmose mandag aften og natten til tirsdag.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Mandag aften blev to mænd på 24 og 44 år såret af knivstik under et slagsmål i Birkeparken. Begge mændene blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør.

Den 44-årige, som stadig er indlagt, blev varetægtsfængslet til 18. maj. Den 24-årige fik sin anholdelse opretholdt i tre døgn.

- Den foreløbige efterforskning viser, at der er tale om et enkeltstående opgør mellem personer, der har tilknytning til forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkke, udtaler vicepolitiinspektør Jesper Pedersen fra Fyns Politi.

- Præcis, hvad der lå til grund for hændelsen, er noget af det, vi håber efterforskningen vil vise.

Selv om knivstikkeriet er den direkte anledning til visitationszonen, nævner politiet flere episoder fra den seneste tid.

I sidste uge blev der skudt i Egeparken, og den 20. marts blev der affyret flere skud i Lærkeparken.

To uger tidligere kørte en bil den 5. marts ifølge politiet med vilje ind i en anden bil på Nyborgvej ved Korsløkkeparken, og en mand blev stukket flere gange med kniv.

Fyns Politi har en formodning om, at der tale om enkeltstående opgør, men mellem personer, som har en tilknytning til forskellige grupperinger i henholdsvis Vollsmose og Korsløkkeparken.

- Det er på ingen måde i orden, at der er ganske få borgere i Vollsmose, som ikke kan finde ud af, at besiddelse og anvendelse af våben under enhver form er helt og aldeles uacceptabelt, udtaler politidirektør Arne Gram.

- Som politidirektør må jeg insistere på, at det skal være trygt at bo og færdes i Vollsmose. Derfor griber vi nu i første omgang til at oprette en visitationszone, så vi kan få trygheden genoprettet for de tusindvis af fredelige og lovlydige borgere i Vollsmose.

Visitationszonen gælder foreløbig til den 4. maj klokken 19.00.