Knivskarp skatteekspert med røde sympatier

Han har været ligningschef i Statsskattedirektoratet/Told- og Skattestyrelsen (1985-1991), mangeårigt medlem af Skatterådet og har rådgivet både virksomheder og offentlige myndigheder om skat.

Da Anders Fogh Rasmussen (V) var skatteminister, blev Christen Amby i 1990 forelagt en ny organisationsplan. Han fik sin egen afdeling uden opgaver og med kun én ansat: Ham selv. Året efter forlod han Skatteministeriet.

- Et vilkår ved at have en politisk overbevisning, sagde han selv om sin exit.

Som yngre var Christen Amby aktiv i SF's ungdomsforum, men skiftede siden til Venstresocialisterne (VS), som han blev folketingskandidat for. Han vendte senere tilbage til SF, men har siden 2001 ikke været politisk aktiv.

Den tidligere formand for Skatterådet, advokat Lida Hulgaard, har ifølge Jyllands-Posten kaldt Amby "idealet for en skatteembedsmand (...) Han er kombinationen af en faglig begavelse og høj integritet".

Da Christen Amby var syv, døde hans far, og moren arbejdede på fabrik i Odense.

I sin ungdom var han stærkt engageret i det nu helt isolerede Nordkorea, som kæmpede for at komme på fode efter Koreakrigen.

I 1968 stiftede han Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea og var i mange år dens formand.

I 1973 rejste Amby til Nordkorea sammen med politikerne Gert Petersen (SF) og Svend Auken (S).

Besøget blev samtaleemne i Danmark, da de danske politikere af deres værter blev fotograferet sammen med landets enevældige hersker, Kim Il-sung.

Da billedet blev offentliggjort, havde den nordkoreanske censur bortretoucheret et pænt stykke af Svend Aukens ben, fordi den tårnhøje danske socialdemokrat ganske overskyggede Nordkoreas leder.

Et par år senere kom Amby i pressens søgelys.

Dagbladet B.T. hævdede i 2013 med henvisning til oplysninger fra PET, at Amby i sin ungdom havde haft samtaler med en KGB-officer i København. Han skulle desuden have ført kartotek over 2000 danske politifolk.

Christen Amby har afvist alle anklager om agentvirksomhed.

Skatterådgiveren er kendt som et humoristisk menneske med interesse for kunst.