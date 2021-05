Knap hver femte lærer i folkeskolen er uden læreruddannelse

- Det er et problem, fordi det at være dygtig til matematik i gymnasiet betyder ikke, at man er god til at omsætte den viden til kundskaber og færdigheder hos eleven.

- Det kræver indgående kendskab til, hvordan man omsætter viden. Og det har man ikke, når man kommer direkte fra gymnasiet. Det at omsætte viden kræver uddannelse, og at man er en dygtig lærer.

- Vi ved fra forskningen, at den dygtige, veluddannede og velforberedte lærer er helt afgørende for, at eleverne lærer det, de skal, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening.

Den største gruppe af læreransatte uden en læreruddannelse er ifølge analysen personer "uden erhvervskompetencegivende uddannelse". Det omfatter primært personer med en gymnasial uddannelse.

Ifølge analysen er der store regionale og lokale forskelle på, hvor mange lærere der ikke har en læreruddannelse. Andelen er størst på Sjælland og Lolland-Falster.

I flere sjællandske kommuner er det omkring 30 procent, der ikke har en læreruddannelse.

Ifølge Gordon Ørskov Madsen er det ikke lærermangel, der er skyld i udviklingen. Det handler snarere om, at jobbet skal være mere attraktivt. Og det tror han blandt andet, at en ny arbejdstidsaftale, som er indgået, kan bidrage til.

- Vi har masser af læreruddannede i Danmark. Vi har 26.000, der har en læreruddannelse, som arbejder andre steder end i folkeskolen. Vi har ikke lærermangel, men vi har et rekrutteringsproblem.

- Men det kan vi gøre noget ved. Jeg tror på, at den udvikling, vi har sat i gang med at gøre det mere attraktivt at være lærer i folkeskolen, får vendt bøtten, siger han.

Alle kommuner i top ti over andelen af lærere uden læreruddannelse er kommuner på Sjælland. Frederikssund og Gribskov topper listen. Her var mere end hver tredje lærer uden en læreruddannelse i 2019.

Omvendt er der ifølge analysen få kommuner på Fyn og i Jylland, hvor mange lærere ikke har en uddannelse.