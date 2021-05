Antistoftest viser, om kroppen har antistoffer over for coronavirus. Den foretages ved blodprøve. (Arkivfoto)

Knap hver femte dansker havde corona-antistoffer i marts

Knap hver femte dansker havde antistoffer i mod covid-19 i starten af marts. Det viser en ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Antistoffer kan både være dannet efter smitte eller vaccination. Størstedelen har dannet dem efter vaccination, viser undersøgelsen.

I alt havde 19 procent af danskerne i starten af marts corona-antistoffer. Syv procent af befolkningen over 12 år havde det efter smitte.

Det er tæt på dobbelt så mange som i den forrige undersøgelse fra november, hvor 3,9 procent af befolkningen dannet antistoffer.

- Den del af befolkningen, der har antistoffer mod covid-19-virus, er som forventet steget markant siden sidste måling fra slutningen af november.

- Det afspejler, at der jo var meget smitte i samfundet henover vinteren, siger seniorforsker Steen Ethelberg, der har været med til at lave undersøgelsen.

I undersøgelsen er borgere blevet udvalgt tilfældigt i CPR-registret. Herefter har de fået lavet en test for antistoffer og svaret på et spørgeskema.

Undersøgelsen tyder på, at de fleste af de smittede personer i Danmark findes ved testindsatsen.

- Hver gang tre personer har været smittet, er de to af dem faktisk blevet testet positive.

- Det betyder, at der er færre uopdagede infektioner end tidligere. Det er meget positivt, da smittekæder dermed kan brydes, siger Steen Ethelberg.

Kroppen danner antistoffer over for ny coronavirus, hvis man har været smittet eller bliver vaccineret.

Det sker dog ikke altid. I undersøgelsen fra SSI, hvor en mindre del af de testede tidligere havde været smittet, havde 97,1 procent danner antistoffer.

Man ved ikke med sikkerhed, hvor længe man kan måle antistoffer i kroppen, og hvor længe man i givet fald er immun over for at blive smittet igen.

50.000 borgere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. En fjerdedel deltog.