Knap hver anden kommune kan åbne folkeskoler onsdag

Og lidt over halvdelen af kommunerne er klar til at åbne dagtilbud, oplyser Jacob Bundsgaard, der er formand for Kommunernes Landsforening, tirsdag på et pressemøde i Statsministeriet.

Knap hver anden af Danmarks 98 kommuner er klar til onsdag at slå dørene op for skoleelever fra 0. klasse til 5. klasse.

- Vi glæder os afsindigt meget til at tage imod børnene. Vores ledere og medarbejdere har knoklet for at blive klar, siger han.

Jacob Bundsgaard, der selv er socialdemokratisk borgmester i Aarhus Kommune, siger, at 48 kommuner er klar til at åbne den første skole onsdag.

For dagtilbuddenes vedkommende er 57 kommuner i stand til at åbne det første dagtilbud onsdag, siger han.

Det sker som et led i første fase af genåbningen af Danmark under coronakrisen.

- Derefter vil alle daginstitutioner og skoler åbne frem mod den 20. april, mandag i næste uge, så vi kan tage imod alle børn i vores daginstitutioner, siger han.

Jacob Bundsgaard peger på nogle forbehold, der skal løses i de kommende dage, inden visse skoler og dagtilbud kan åbne igen.

- Der er rigtig mange praktiske gøremål, der skal på plads.

- Afstandskrav, håndhygiejne, alle de forskellige ting, der skal være på plads, for at vi sundhedsmæssigt forsvarligt kan tage imod vores børn i skoler og daginstitutioner, siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte 11. marts, at blandt andet skoler og daginstitutioner blev lukket ned som følge risikoen for at sprede coronasmitten.

Statsministeren præsenterede mandag i sidste uge regeringens første skridt til en gradvis og kontrolleret åbning af Danmark.

Det indebar blandt andet en genåbning af daginstitutioner samt folkeskolen for 0. klasse til og med 5. klasse.