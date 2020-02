Knap 600 ægtepar kan fejre kærligheden i skudår

I 1992 fandt den største del af bryllupperne sted. En fjerdedel af de knap 600 ægtepar blev nemlig gift i 1992. De kan dermed se frem til at fejre deres 28-års bryllupsdag.

Dengang, de blev gift i 1992, var det også en lørdag. Det kan være en af forklaringerne på de mange vielser dengang, skriver Danmarks Statistik.

Derfor kan det være, at mange vordende brudepar har planlagt en vielse på lørdag.

Når det kun er hver fjerde år, der er bryllupsdag, har parrene god tid til at planlægge bryllupsdagen. Der er nok heller ikke frygt for at glemme datoen, hvor man sagde ja til hinanden første gang.

Det ægtepar, der har været gift længst tid, kan samtidig fejre bryllupsdag nummer 68 på lørdag.

Foruden bryllupsdag er der også en del fødselarer på lørdag. I Danmark er der omkring 3800 personer, der har fødselsdag 29. februar. Heraf er der en overvægt af kvinder.

Aldersmæssigt er der flest, som fylder 48 år. Det er dog ikke, fordi fødselarerne på lørdag kun er en fjerdedel så gamle som os andre, selv om de har fødselsdag på en dato, der kun gælder hvert fjerde år.

Samtidig er der en enkelt kvinde, der på lørdag fylder 100 år. Hun kan dermed muligvis se frem til et brev fra dronning Margrethe.

Februar har en ekstra dag hvert fjerde år. Det er den, der er skuddag.

Baggrunden for skuddag skal findes tilbage i romerriget. Jorden er cirka 365 og et kvart døgn om at dreje en omgang om sig selv. Derfor bliver der en kvart dag i overskud hvert år.

I romerriget indførte Julius Cæsar en skuddag. Den indførte han 24. februar, da der i det gamle Rom kun var 23 dage i februar ifølge Nationalmuseet.