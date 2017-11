Knap 40 procent ser ud til at have stemt

Valgstederne åbnede ved dette valg for første gang klokken 8 i stedet for som tidligere klokken 9.

Der er dog tre timer, til valgstederne lukker klokken 20. Og valgdeltagelsen kan nå at stige, hvis tilstrømningen til valgstederne tager til sidst på eftermiddagen.

Valgforsker og professor Kasper Møller Hansen, Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, siger tirsdag eftermiddag, at noget tyder på, at nogle vælgere har flyttet deres besøg på valgstedet fra om eftermiddagen til om morgenen.

- Men det hele kan nå at flytte sig endnu. Det er dog stadigvæk spændende, om vi kan nå helt op på det flotte resultat fra sidst, hvor valgdeltagelsen endte på 71,9 procent, siger Kasper Møller Hansen.

Den ekstra time om morgenen er indført for at give vælgerne bedre mulighed for at stemme, inden de skal møde på arbejde. Det er meningen, at denne åbningstid skal gælde ved valg fremover.

Det store spørgsmål er, om den udvidede åbningstid øger valgdeltagelsen, eller om det blot får vælgerne til at stemme om morgenen i stedet for om eftermiddagen.