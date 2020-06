Knap 26.000 ledige kan uddanne sig på højere dagpenge

Retten er indført med aftalen om opkvalificering, der blev aftalt i sidste uge af et bredt politisk flertal.

Knap 26.000 ufaglærte ledige kan fra august uddanne sig til for eksempel smed eller elektriker og få ti procent ekstra i lønposen.

Nu er der kommet tal for, hvor mange der får den mulighed.

Er man på den højeste dagpengesats på 18.900 kroner, svarer det til, at der vil løbe yderligere knap 1900 kroner ind på kontoen.

- Ledige øger chancerne for at få job, og virksomhederne får de hænder, de har brug for. Det er en klog måde at bruge krisen på, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

Retten gælder for ufaglærte på dagpenge eller faglærte med forældende uddannelser, der er fyldt 30 år.

På fagområder, hvor der ikke mangler arbejdskraft, kan ledige få 80 procent dagpenge under uddannelsen.

Her er der dog mulighed for at låne op til 100 procent, som det også er tilfældet i dag.

Udbruddet af coronavirus og den efterfølgende nedlukning af samfundet har været et hårdt slag for økonomien.

Det har flere steder betyder fyringer, og her udgør ufaglærte næsten 40 procent af dem.

- Det er slet og ret fundamentalt opgør med de nedskæringer og besparelser, der var recepten, da vi skulle ud af finanskrisen.

- Denne aftale betyder, at knap 26.000 ufaglærte ledige får retten til at blive faglært, og vi må desværre forvente, at flere vil miste jobbet, når hjælpepakkerne udløber, lyder det fra Peter Hummelgaard.

I kølvandet af coronakrisen er et bredt politisk flertal blev enig om to aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

Bag aftalerne står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.