Klimarådet vil have afgifter på flyrejser og flere elbiler

- Tempoet i den grønne omstilling skal øges kraftigt og endda være højere end hidtil, hvis det nye 70-procentsmål skal nås, skriver Klimarådet med formand Peter Møllgaard i spidsen.

Regeringen har sat et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030.

Det er ikke konkretiseret, hvordan det skal opnås, men Klimarådet har en stribe anbefalinger.

Det handler blandt andet om afgifter på flyrejser, øget incitament til at købe elbiler og en plan for udrulning af ladestandere samt forhøjelse af CO2-afgiften.

Mens Klimarådet anviser en række veje til at opnå målet om en reduktion på 70 procent, så har rådet også et bud på, hvad man ikke bør gøre.

Det Økonomiske Råd har tidligere argumenteret for, at Danmark bør forbeholde sig retten til at bruge annullering af en del af de såkaldte CO2-kvoter som værktøj til at nå målet.

Men det er ifølge Klimarådet et no go:

- Regeringen bør undlade at bruge penge på kvoteannullering, da det ikke bidrager til at mindske udledningerne før om 20-40 år, skriver Klimarådet.

Rådet er også skeptisk over for brugen af biomasse, som nogle kraftværker bruger i stedet for kul.

Biomasse regnes for CO2-neutral, men rådet stiller spørgsmålstegn ved fornuften bag dette regneprincip.

Kun den klimabæredygtige biomasse bør opfattes som CO2-neutral, lyder det fra Klimarådet.

Endelig peger Klimarådet på udtagning af kulstofrige landbrugsjorder som vejen frem mod klimamålet. En løsning, som landbruget og Danmarks Naturfredningsforening også selv har peget på.

Der forhandles i disse dage på Christiansborg om en klimalov, som skal danne baggrund for en klimahandlingsplan.