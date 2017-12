Klimarådet: Skru op for vedvarende energimål i 2030

Rådet præsenterer tirsdag i København en række anbefalinger til, hvad den kommende energiaftale bør indeholde. Regeringen indleder snart forhandlingerne om aftalen, som skal afløse den nuværende fra 2020.

I 2050 skal Danmark efter planen være et samfund med meget lave CO2-udledninger, påpeger Peter Birch Sørensen.

- Klimarådet anbefaler, at Danmark i 2030 fastsætter et mål for andelen af den vedvarende energi på 55 procent og derudover udarbejder nationale strategier for omstillingen i de enkelte sektorer, siger Peter Birch Sørensen.

Dermed sigter han til transport, landbrug og huse (kaldet "de tre B'er": biler, bønder og bygninger), som ikke reguleres af EU's kvotesystem. Samt til affaldssektoren.

Energiforliget bør give klare anvisninger på, hvordan den grønne energi udbygges i fremtiden, som minimum frem til 2025. Den fortsatte støtte skal også sikres, tilføjer rådsformanden.

Klimarådet er enig med regeringen i, at landvindmøller og solceller skal konkurrere med hinanden om støtte i kommende udbud.

Men rådet anbefaler, at teknologier som havmøller, biogas og biomasseværker skal have specifik støtte, hvis de kan give værdifulde bidrag til den grønne omstilling.

Peter Birch Sørensen gentager Klimarådets tidligere anbefaling om, at Danmark bør reducere mere CO2 inden for "de tre B'er", end det er nødvendigt for at nå EU-målet i 2030. Det skal ske for at komme nærmere de langsigtede klimamål.

Klimarådet er et uafhængigt råd af sagkyndige, nedsat af SR-regeringen, og som løbende skal rådgive den siddende regering om klimapolitikken. Peter Birch Sørensen blev udnævnt til formand 1. december 2014.