Klimaminister går efter højere klimamål i EU efter pres

Det sker efter pres fra støttepartierne, og efter at EU-Kommissionen har fremlagt et reduktionsmål på mindst 55 procent for drivhusgasser i 2030.

Regeringen vil arbejde på at få et nyt klimamål i EU på 65 procent, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) på et udvalgsmøde onsdag.

- Det er meget positivt, at EU-Kommissionen har fremlagt et klimamål på mindst 55 procent i 2030, det var langtfra givet.

- Mindst 55 procent betyder også, at regeringen er villig til at gå videre. Regeringen vil derfor lægge stor vægt på at nå et mål på 65 procent, siger klimaministeren.

I Danmark er der et mål om at sænke udledningen af drivhusgasser som CO2 med 70 procent inden 2030, når man sammenligner med niveauet i 1990.

Derfor har det vakt undren, at Danmark ikke kæmpede efter et højere mål i EU-systemet, når det danske var på 70 procent.

Det er Venstre og støttepartierne, der med et flertal i Europaudvalget har presset på, efter at EU-Kommissionen for nylig hævede sit mål fra de nuværende 40 procent.

Mandag bekræftede EU-Parlamentet et mål på 60 procent i et ændringsforslag.

EU-systemet arbejder på at blive klimaneutralt i 2050, hvilket betyder, at der ikke udledes mere drivhusgas, end der optages. Det er det overordnede mål.

En gruppe lande, for eksempel Polen med en stor kulproduktion, ventes at være meget kritisk over for at hæve målet.

- Der forventes meget svære forhandlinger, hvor det bliver yderst vanskeligt blot at undgå en udvanding af kommissionens nuværende udspil.

- En større gruppe lande er meget skeptiske over for at hæve målet fra de nuværende 40 procent, og ingen andre har indtil videre ytret ønske om et højere mål end mindst 55 procent, siger Dan Jørgensen.

Men i slutningen af oktober skal EU-landene altså først forsøge at enes om kommissionens nye 2030-mål på mindst 55 procent, hvilket Dan Jørgensen selv har kæmpet for at få indført.

Det var tilsyneladende ikke med Dan Jørgensens gode vilje, at målet bliver 65 procent. Han har tidligere udtalt, at et sådant mål kan blive "kontraproduktivt i forhandlingerne".

Det er ikke sådan, "man skaber reel forandring", lød det. Men et flertal ville det anderledes.

Ministeren har tidligere kritiseret støttepartierne for at stille for store krav og kaldt De Radikale for "rabiate".