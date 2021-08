Klimaminister: Temperaturen stiger med foruroligende hast

Vi står over for en yderst alvorlig fremtid på klimaområdet.

- Denne rapport giver os et tydeligt billede af, hvad der politisk er brug for at gøre i Danmark og verden for klimaet.

- Jeg er bekymret. Det er meget alvorlig læsning det her. Hvis alarmklokkerne ikke allerede bimler og bamler, burde de gøre det nu, siger Dan Jørgensen.

Særligt hæfter han sig ved, at temperaturen på verdensplan de kommende år ifølge rapporten vil stige hurtigere end hidtil ventet.

Inden for de næste 20 år vil temperaturen i gennemsnit være steget mindst 1,5 grader sammenlignet med før 1900.

Og det er langt fra målet i Paris-aftalen fra 2015, hvor næsten 200 lande blev enige om at forsøge at begrænse stigningen i temperaturen til 1,5 grader inden udgangen af dette århundrede.

- Der vil være ganske alvorlige konsekvenser i hele verden. Vi taler ekstreme vejrfænomener, vi taler for meget vand, tørke og mangel på fødevarer, siger klimaministeren.

Han understreger samtidigt, at verden er langt fra i mål i forhold til at reducere udledningen af drivhusgasser. Han peger her på, at nogle lande bør udlede "langt mindre", og at Danmark skal inspirere andre lande til at leve bæredygtigt.