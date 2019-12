Klimalov er på plads: Det store politiske slag venter forude

Den udgør kun rammen og et overordnet mål for Danmarks klimaindsats og skal følges op af klimahandlingsplaner til foråret.

Da aftalen om en bindende klimalov blev præsenteret for pressen fredag aften, lagde partierne bag ikke skjul på deres eufori over at være nået i mål.

Og det er her, at de politiske forhandlinger for alvor bliver svære, vurderer flere politiske kommentatorer.

- Den rigtige politik begynder nu. Indtil nu har der været en stemning af, at alle har lyst til at prioritere klimaet og redde jorden. Men de politiske prioriteringer har vi ikke været i nærheden af, siger politisk kommentator Noa Redington.

- Det kan godt være, at vi fik et klimavalg, men det var uden klimapolitik forstået på den måde, at der er jo ingen, der har sagt, at det er vigtigere at reducere CO2, end det er at få flere pædagoger i børnehaverne eller at styrke konkurrenceevnen, siger han.

Med klimaloven binder partierne bag aftalen både den nuværende og kommende regeringer til at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

For at sikre, at målet bliver nået, skal der opstilles et delmål i 2025. Det har været et centralt krav fra flere partier i den sidste del af forhandlingerne.

Delmålet i 2025 skal Klimarådet foreslå i forbindelse med den klimahandlingsplan.

- Det er med handlingsplanerne, at det for alvor bliver svært. Når målene for landbruget, erhvervslivet og alle sektorer skal realiseres, vurderer Jyllands-Postens politiske redaktør, Marchen Neel Gjertsen, i samme avis.

- Enigheden om målet betyder ikke, at der er enighed om vejen derhen. Og partierne har voldsomt travlt. For det første delmål, de styrer efter, det er allerede i 2025, lyder det.

Det var Socialdemokratiets støttepartier, der under valgkampen gik sammen om et krav til Mette Frederiksen, rød bloks statsministerkandidat, om en ambitiøs målsætning.

Regeringsforhandlingerne resulterede ud i målsætningen om at nedbringe drivhusgasserne med 70 procent.

Alle Folketingets partier bortset fra Liberal Alliance og Nye Borgerlige står bag aftalen om klimaloven.