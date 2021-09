Klimaforhandlinger om landbrug spidser til

61 møder er det blevet til mellem Folketingets partier, uden at der er opnået enighed om en klimaaftale for landbruget.

En beslutning, de skal tage inden mandag klokken 12. Ellers bliver de ikke inviteret med til næste forhandlingsmøde.

Det oplyste fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S).

- Nu er det så afgørende vigtigt at få landet en aftale om landbruget. Der er brug for handling. Danskerne forventer, at vi tager stilling, og at vi får landet en aftale, sagde han.

Der ligger over 22 milliarder kroner på forhandlingsbordet til at løse opgaven. Og der bliver ikke tilført flere penge, understreger ministeren.

Ud over den økonomiske ramme skal partierne også være klar til at arbejde med et bindende klimamål.

I udspillet foreslår regeringen et mål for landbruget. Det foreskriver, at erhvervet skal reducere udledningen af drivhusgas 40 til 60 procent i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990.

De "næsten" 60 procent modsvarer ifølge ministeren en reduktion på 7,3 millioner ton CO2. Tidligere hed målet 7,1 millioner ton.

- Så er det klart, at der kan forhandles til og fra. Men det bliver med afsæt i den tekst, vi har lagt frem, siger Rasmus Prehn.

Forhandles, det skal der. I hvert fald hvis det står til regeringens to støttepartier SF og Enhedsten.

Begge partier vil som minimum have en reduktion på 8 millioner ton drivhusgasser i landbruget.

- Vi bliver nødt til at sikre, at det bliver konkrete reduktioner, der kan leveres på, siger Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Peder Hvelplund.

Hvelplund henviser til, at regeringen satser 5 millioner ton reduktion på fremtidige teknologier i det, man kalder udviklingssporet.

Dem vil han have flyttet over til implementeringssporet. Det indebærer løsninger, vi allerede kender.

Hos SF mener landbrugsordfører Rasmus Nordqvist, der skal laves et mere nagelfast klimamål end det, regeringen spiller ud med.

- For os er et sektormål - som både er omtalt i forståelsespapiret og klimaloven - ikke at give et spænd på 20 procent. Det er at sige et tal, der skal leves op til, siger han.

Særligt Venstre har gennem de mange møder villet afsætte flere penge, så en klimaaftale ikke går ud over landbrugssektoren.

Partiet vil dog først udtale sig om regeringens udspil, når det er blevet gransket og drøftet internt, fortæller landbrugsordfører Erling Bonnesen (V).