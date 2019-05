Klima rykker frem i feltet af vigtige politiske emner

Klimadagsordenen har fået særdeles godt fat i vælgerne, siden valgkampen blev skudt i gang for godt to uger siden.

Det er, selv om det i forvejen i en lang periode har været placeret højt på listen over de områder, som vælgerne mener, at politikerne bør tage sig af.

I den seneste måling foretaget af Voxmeter for Ritzau placerer 56,4 procent af de adspurgte klima i top-3. Det betyder, at over halvdelen af vælgerne peger på klima som et af de vigtigste temaer ved valget.

Bare to uger før var det 43,4 procent af de adspurgte, der placerede klima og miljø tilsvarende højt.

Kasper Møller Hansen, som er professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, mener, at springet over de seneste uger er bemærkelsesværdigt.

- Valgkampen startede med to store debatter mellem partilederne på DR og TV2, som begge handlede om klima, siger Kasper Møller Hansen.

- Jeg ser det som et udtryk for, at vælgerne startede med at sætte klima på dagsordenen, flere og flere kom med, så sprang medierne på, og til sidste flere vælgere, siger han.

Selv om klima og miljø fylder meget i vælgernes bevidsthed, er det ikke et emne, som kommer til at afgøre valget, vurderer Kasper Møller Hansen.

- Der kan andre emner være vigtigere - flygtninge og børnepasning eksempelvis - for der er partierne nemmere at skille fra hinanden, siger han.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding tror, at vælgerne prioriterer klima- og miljøområdet højere, fordi udfordringen er blevet meget mere nærværende.

- Hvis vi ikke yder en kæmpestor indsats inden 2030, så risikerer vi, at det kan blive for sent, og jeg synes egentlig, at det er det, som er blevet langt tydeligere de seneste uger, siger hun.

Der er markant forskel på, hvor i landet de klimaopmærksomme vælgere bor. I Københavns Storkreds er klima og miljø helt i top, mens sundhed og ældre indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen.

I Nordjyllands Storkreds er det derimod knap en tredjedel, som putter klima i top tre. Her bliver det overgået af ældreområdet.

I begyndelsen af året pegede knap hver fjerde (24 procent) på klima og miljø som et af de vigtigste områder.