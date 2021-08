Klaus Riskær opgiver at få Borgerlisten i Folketinget

Over for Ritzau uddyber Riskær Pedersen, at Borgerlisten har sat indsamlingen af underskrifter i bero.

- Jeg føler en forpligtelse over for de 30.000, der gav mig deres stemme. Men jeg må med beklagelse og sorg erkende, at jeg ikke kunne løfte den tillid, de viste mig.

- Jeg mener ikke længere, at det giver mening at tilbyde projektet én gang til, siger Klaus Riskær Pedersen.

Partiet bliver dog ikke lukket, men vil i stedet arbejde på at promovere partiets idéer og politik på andre måder.

Det kan ifølge Riskær blandt andet ske ved at præsentere idéer for regeringen og ved økonomisk at støtte kandidater fra andre partier, da Borgerlisten stadig modtager partistøtte.

- De politikere, som stiller op til kommunal- eller folketingsvalget, og som vi kan se deler vores værdigrundlag, vil vi gerne støtte, siger Klaus Riskær Pedersen.

Riskær nævner Lars Løkke Rasmussens parti, Moderaterne, som et af de partier, der ligger tæt på Borgerlisten.

Selvom Borgerlisten nu opgiver forsøget på at komme i Folketinget, lukker Klaus Riskær Pedersen ikke endegyldigt døren til dansk politik.

- Jeg ved godt, at politik tager tid, og det er kompromisets gerning. Det har jeg ikke noget problem med. Men jeg skal i hvert fald kunne føle, at det bidrag, jeg kommer med, kan bruges. For ellers skal jeg bare arbejde videre med mine forretninger, siger Klaus Riskær Pedersen til Ritzau.

Ifølge Den Uafhængige vil Klaus Riskær nu bruge tid på at udvikle sin brødforretning i Argentinas hovedstad, Buenos Aires, som han søsatte i 2018. Han står bag bagerkæden Pan Danes, som har fem butikker i landet.

Borgerlisten blev etableret i 2018 under navnet Klaus Riskær Pedersen. I 2019 stillede partiet op til folketingsvalget, men fik kun 0,7 procent af stemmerne og kom dermed ikke ind.

Siden har partiet skiftet navn til Borgerlisten og forsøgt at skaffe de 20.000 vælgererklæringer, der skal til, før et parti kan stille op ved folketingsvalget. I skrivende stund har partiet 4211 vælgererklæringer, oplyser Den Uafhængige.