Klar på boligbytte? Så tjek dette først

- Uanset om man bytter bolig med nogle gennem Facebook eller mere professionelle sider, så er det vigtigt at tjekke, hvordan man er forsikret, siger Lars Baadsgaard, der er ansvarlig for finansielle test hos Forbrugerrådet Tænk.

Har udsigten til endnu et ferieår i Danmark fået dig til at overveje at bytte bolig med andre? Så få lige styr på forsikringerne, inden du sender familien ud i din Volkswagen og kører afsted.

- Kan man ikke overkomme at dykke ned i forsikringsvilkårene, hvilket er helt forståeligt, så ring til selskabet, og beskriv den præcise situation, fortsætter han.

Lukker du ferierende gæster ind uden at have styr på, hvordan du er dækket, så risikerer du selv at stå med regningen, hvis der bliver stjålet fra skufferne, eller fjernsynet går i stykker. Du har nemlig selv givet andre folk adgang til boligen.

- Laver lejeren eksempelvis hærværk eller tyveri, så vil det normalt ikke være dækket gennem den almindelige indbo- eller husforsikring, siger Anja Lintrup Sørensen, der er rådgiver i Forsikringsoplysningen.

Overvejer du at bytte bolig med andre i eksempelvis sommerferien, er du ikke alene om det.

Ud over at der findes flere hjemmesider, hvor man kan bytte bolig, så eksisterer der også en facebookgruppe med mere end 11.000 medlemmer, som hedder "Skal vi bytte hus nogle dage og få en billig ferie".

Der kommer op mod 1000 opslag om måneden fra folk, der vil bytte bolig for en kortere periode.

Men det er ikke kun, hvis lejer begår hærværk og tyveri, at du er dårligt stillet.

For medmindre du har købt en udvidet dækning til din indboforsikring, så er det typisk heller ikke inkluderet i standardvilkårene, at dine ting bliver dækket, hvis de pludselig går i stykker.

- Derfor kan det være en god idé at overveje, om man skal tage et depositum, så man er sikker på at få dækket eventuelle småuheld, siger Anja Lintrup Sørensen.

Du kan også vælge at købe en udvidet dækning, men hvorvidt det kan betale sig for blot én enkelt uges bytte, skal du gøre op med dig selv.

- Det afhænger af, om man vil gå med livrem og seler og være dækket i alle tænkelige situationer, eller om man siger, at den risiko lever man med, siger Anja Lintrup Sørensen.

Til gengæld vil du som udgangspunkt være dækket med din standardforsikring, hvis der opstår en vandskade eller brand i boligen, mens du er væk. Det skyldes, at lejerne ikke nødvendigvis er skyld i skaden.

/ritzau fokus/