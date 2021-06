Klappen går ned i Tibetsagen - embedsmænd kan ikke forklare bevis

Ingen tidligere embedsmænd i Udenrigsministeriet kan tilsyneladende forklare meningen med formuleringen i to dokumenter fra 2002. Klappen er gået ned.

Adskillige gange gennem årene har politiet lagt planer om at gribe ind mod borgere, så deres kritik ikke blev set af de prominente gæster. Det er kommet frem under afhøringer i kommissionen siden januar.

Dokumenterne fra 2002 afslører Udenrigsministeriets centrale rolle, når det gælder om at gemme demonstranter af vejen:

"Der er indledt et konstruktivt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, politi og den kinesiske ambassade med henblik på at sikre, at lovligt anmeldte demonstrationer finder sted, hvor de ikke genererer den kinesiske delegation."

Torsdag siger en veteran i ministeriet, den tidligere viceprotokolchef Annette Lassen, at hun intet aner om et sådant fast samarbejdsforum.

- Det er ikke noget, jeg har været involveret i, siger hun.

Og det er ikke noget, du har kendskab til?

- Nej, det er det ikke, siger Annette Lassen.

Udspørgeren borer i, hvad hun nærmere kender til det konstruktive samarbejde, som blev beskrevet i de to notitser, der var stilet til henholdsvis daværende udenrigsminister Per Stig Møller (K) og daværende direktør Friis Arne Petersen.

- Jeg kan kun sige, at protokollen ikke har deltaget i et samarbejde, der har til hensigt at ændre demonstrationer, siger hun.

Annette Lassen mener, at notitserne er upræcist formuleret. Måske hentyder ordene til den praktiske dagligdag, lyder det.

- Jeg tror personligt, at den løbende dialog, som vi har haft med den kinesiske ambassade, er blevet overfortolket, bemærker hun.

Protokollen i Udenrigsministeriet tager sig af alle praktiske forhold ved besøg. Notitserne blev skrevet af ministeriets kontor for Asien.

Den ansvarlige kontorchef fra dengang, Carsten Nilaus Pedersen, har tidligere forklaret kommissionen, at han ikke fandt på formuleringen, og at han ikke husker den nærmere.

- Det må stamme fra protokollen, eftersom mit kontor ikke har samarbejde med politiet, har han sagt.