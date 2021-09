Kjærsgaard: Henriksen vil være isoleret i toppen af DF

Partistifter Pia Kjærsgaard tror ikke, at Martin Henriksen - der åbent har kritiseret partiets udlændingelinje for at være for svag - vil få stor indflydelse i den hovedbestyrelse, han lige er valgt ind i.

Det siger hun efter valget af ham. Martin Henriksen blev valgt med flest stemmer af alle efter at have brugt sin opstillingstale på at angribe ledelsen i partiet for at være blevet for pæne og strømlinede i udlændingedebatten.