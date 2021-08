Kirkeministeriet vil se på præsts ansættelse efter drabsdom

Tirsdag blev den 45-årige præst Thomas Gotthard idømt 15 års fængsel for drabet på sin kone, Maria From Jakobsen. Nu vil Kirkeministeriet se på, hvad de ansættelsesretlige konsekvenser af sagen skal være.

Det oplyser kirkeminister Joy Mogensen (S) i en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

- Som alle andre er jeg chokeret over at høre om den ulykkelige sag fra Frederikssund.

- At en præst begår mord og bliver dømt for mord går selvfølgelig ikke. Hverken i folkekirken eller andre steder, siger hun i en kommentar til Ekstra Bladet.

Kirkeministeriet kan ikke oplyse nærmere om sagen - herunder hvad udfaldet ventes at blive i lyset af dommen - da der er tale om en personsag.

Thomas Gotthard har været ansat i Ansgarkirken i Hedehusene.

Tirsdag sagde biskop Peter Birch fra Helsingør Stift, hvor kirken hører under, at han finder det usandsynligt, at Thomas Gotthard kommer til at virke som præst, når han en dag kommer ud.

Det er dog ikke op til stiftet at afgøre dette, men ministeriet.

- Han er idømt en meget streng dom. Den får nogle tjenestemandsmæssige konsekvenser.

- Jeg vil anse det for usandsynligt. Det er jo en sag uden fortilfælde og uden sidestykke og en forbrydelse af en så alvorlig karakter, at det anser jeg for usandsynligt, sagde Peter Birch til Ritzau.

Ifølge Ekstra Bladet fremgik det ifølge Ansgarskirkens hjemmeside, at han var sygemeldt, efter at han blev anholdt i slutningen af 2020. Siden forsvandt hans navn fra hjemmesiden.

Ansgarkirken har ikke villet udtale sig om sagen.