Kirkeklokker ringede ved brand i lille samfund

En brand hærgede mandag aften en gård i det lille samfund Nyord på det nordlige Møn. Ingen mennesker kom noget til, oplyser politiet.

Alarmen lød cirka klokken 17.45 om ilden, og flere borgere deltog i forsøget på at bekæmpe ilden.

Til det regionale medie sn.dk fortæller ejeren af et galleri, Runa Stolt, at hun først hørte et række knald fra gården. Det var tagets eternitplader, som sprængtes.

- Jeg løb ud og råbte "brand", og så blev der ringet med kirkeklokkerne, som er vores måde at slå alarm på, siger Runa Stolt til sn.dk.

Såvel brandvæsenet som Beredskabsstyrelsen rykkede ud for at bekæmpe flammerne i det lille og afsides beliggende samfund, hvor bilkørsel normalt ikke er tilladt.

Ved 20.30-tiden kunne politiet melde, at branden var kommet under kontrol. En bygning var blevet svært skadet, og derfor ville der blive foretaget en såkaldt kontrolleret nedbrænding, oplyse politiet på Twitter.