Kinesisk pres fik ikke Samuelsen til at løfte et øjenbryn

Kinas tryk på interne danske anliggender er også foregået for nylig. En happening i Zoologisk Have og synet af generende demonstranter i Danmark har fået stormagten til at udtrykke utilfredshed og bekymring.

Det fremgår af papirer, som fremlægges under afhøringen af de tidligere udenrigsministre Anders Samuelsen (LA) og Kristian Jensen (V) torsdag i Tibetkommissionen.

Så sent som i 2019 og 2018 har Kina udtrykt kritik - og også over Tibetkommissionens arbejde.

Om det er Danmarks manglende efterkommelse af kinesiske krav, som kan forklare, at et statsbesøg af præsident Xi Jinping, ikke blev til noget, opklares ikke umiddelbart, da Anders Samuelsen bliver spurgt.

- Det har jeg ingen viden om. Hvis du har nogle stikord, kan det være, at jeg husker det, men det er ikke noget, jeg har bidt mærke i, siger han til kommissionens udspørger.

Anders Samuelsen foreslår, at spørgsmålet rettes til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Det var blandt andet i 2017 og 2018, at tanken om et statsbesøg blev drøftet mellem de to landes diplomater, altså også Anders Samuelsens medarbejdere.

Under forberedelserne indgik blandt andet ideen om et besøg hos pandaerne i Zoologisk Have i København, fremgår det af mails, som Tibetkommissionen fremlægger.

Anlægget med de eksotiske dyr blev indviet i 2019. En akkrediteret journalist fra Ekstra Bladet benyttede lejligheden til at iføre sig tibetansk flag og slagord. I den forbindelse virkede politiet "skræmt", klagede en souschef fra Kinas ambassade på et efterfølgende møde med Udenrigsministeriet.

Hertil svarede Udenrigsministeriet ifølge referatet, at ZOO forinden havde indskærpet, at journalisten ville blive bortvist øjeblikkeligt, såfremt det blev til "demonstrationslignende tiltag".

Men det afviste Kinas ambassade som "utilstrækkeligt", fremgår det af referatet.

Kineserne var også utilfredse med, at Støttekomiteen for Tibet fik lov af politiet til at demonstrere ved ambassaden i Hellerup, fremgår det.

I 2017 kom præsidenten for tibetanernes eksilregering, Lopsang Sangay, til Danmark. Der var korslagte arme hos prominente personer i kongeriget. Pia Kjærsgaard, Folketingets formand, aflyste.

Torsdag spørges Anders Samuelsen, hvorfor han som minister ikke mødtes med tibetanernes leder?

- Det ville have været meget opsigtsvækkende, hvis jeg insisterede på sådan et møde, svarer han.

Udenrigsministeriet besluttede at lade en embedsmand på kontorchefniveau sidde ansigt til ansigt med Lopsang Sangay. Men det var privat og blev holdt væk fra Asiatisk Plads.

Alligevel klagede Kina efterfølgende over, at det var fundet sted, viser indberetninger fra ambassaden i Beijing.

Kommissionens udspørger, Jakob Lund Poulsen, vil høre Anders Samuelsens syn på, at Kina helt ned i detaljerne "reelt påvirker dansk politik"?

- Der er ikke noget af det der, som er så specielt, at jeg ville have løftet et øjenbryn, svarer den tidligere udenrigsminister.