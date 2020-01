Kinesisk avis kritiserer Jyllands-Posten for satiretegning

I en leder i den kinesiske avis China Daily bliver der rettet skarp kritik af Jyllands-Postens satiretegning af det kinesiske flag, hvor de fem gule stjerner er skiftet ud med fem gule coronavirusser.

Det er især manden bag tegningen, Niels Bo Bojesen, der får kritik.

- Den danske befolkning er god, og tegningen repræsenterer ikke deres holdning. Imidlertid står satiretegningen for tegnerens holdning og viser hans overfladiskhed, står der i lederen i lederen.

- Vi stoler på det danske folks moral, og vi er sikre på, at satiretegningen aldrig vil modtage nogen støtte i dette land. Ud over protester og bebrejdelser fra Kina vil satiretegningen kun høste bebrejdelse fra samvittighedsfulde folk i Danmark.

Avisen China Daily blev grundlagt af Kinas kommunistiske parti, som stadig ejer avisen.

Den fungerer derfor som talerør for regeringen og afspejler regeringens holdning.

I avisen leder bliver satiretegningen også sat ind i et større perspektiv, hvor den kinesiske regering mener, at tegningen er endnu et udtryk for, at der hersker en modstand mod Kina.

- Satiretegningen er et meget dårligt eksempel på, at visse vesterlændinge dæmoniserer Kina. Enhver med en grundlæggende forståelse af moderne etik ved, hvor meget den fornærmer.

- Imidlertid skal tegneren ikke drømme om at skade Kina ved at tegne denne tegning. Ved at lave tegningen har han kun vist verden, hvor forvredet og overfladisk hans tankegang er, skriver avisen.

Tegningen blev bragt i Jyllands-Posten mandag, og det er via den kinesiske ambassade i Danmark, at Kina har krævet en undskyldning for tegningen.

Den kommer ikke, har JP's chefredaktør, Jacob Nybroe, fastslået.

En lang række danske politikere har tirsdag udtrykt, at de ikke mener, at Jyllands-Posten skal undskylde for satiretegningen.