Kina og Politiforbundet slås i retten - om en låst port

Politiforbundet har hovedkvarter i nummer 38, og naboen i nummer 36 er Det Kinesiske Kulturcenter. Forholdet er dog ikke hjerteligt, kan man læse i en dom, som Københavns Byret har afsagt.

Kulturcentret har adresse på det sted, hvor Det Kgl. Danske Musikkonservatorium tidligere holdt til.

Da kineserne rykkede ind i bygningen efter at have betalt 40 millioner kroner, skete der en omfattende renovering, og desuden blev en port låst 16. november 2018.

Det betød, at Politiforbundets folk ikke længere kunne køre ind ad porten for at parkere i en baggård.

Men betjentenes organisation kæmper for at få porten låst op - og for at få lov til at køre ind på naboens matrikel. Der er opnået hævd, fordi det har været sådan i mange, mange år, har man sagt.

Men modparten - Ministry of Culture of the People's Republic of China - har afvist påstanden og har vundet første slag i retssystemet.

I byrettens dom kan man læse om skærmydsler om blandt andet affaldscontainere.

Kulturcenterets direktør, Zang Li, har fortalt retten, at det er vigtigt at have et venskabeligt forhold til naboerne, "men naboerne må forstå, at ejendommen ejes af en udenlandsk regering". Desuden har han betegnet forbundet som uhøfligt.

Undervejs i opgøret har Politiforbundet påpeget, at intet er foregået i det skjulte. Gennem adskillige år har kørsel ind ad porten og om i baggården været helt synlig. Så der er ikke tale om det, der juridisk kaldes snighævd.

Imidlertid har byrettens dommer, der med egne øjne har set porten, gården og et parkeringsskilt, skåret igennem: Kineserne frifindes. Politiforbundet har ikke hævd. Hverken efter den ordinære tid på 20 år eller efter en anden regel om 40 år.

Men sagen fortsætter. Politiforbundet har anket til Østre Landsret, som i denne uge holder retsmøde.