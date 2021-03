Kina klagede over tibetansk familie i Odense

Det viser nogle af de interne mails, som Tibetkommissionen har fundet - og som bedømmes som væsentlige for en del af de afhøringer, som er i gang.

Selv de mest stilfærdige møder og små episoder har fået kinesiske diplomater til at beklage sig til Udenrigsministeriet.

Et par af dem handler om en episode i Odense i 1998.

Ligesom mange af sine landsmænd var daværende vicepremierminister Li Lanqing interesseret i en verdensberømt dansk digter, og han skulle derfor forbi H.C. Andersens Hus.

Forholdet mellem Kina og Danmark skulle tøs op igen, efter at Danmark året før i FN's Menneskerettighedskommission havde fremlagt et forslag til en resolution med kritik af situationen i Kina.

Men noget gik - ifølge kineserne - galt i Odense. I hvert fald klagede en diplomat fra Kinas ambassade over, hvad der var hændt, da udenrigsminister Tang Jiaxuans besøg i 1999 skulle forberedes.

Søren Haslund, den daværende chef for Udenrigsministeriets protokol, som sørger for alt det praktiske ved besøg, skrev i en mail om "hovedproblemet".

Det bestod i, at Tang kunne "risikere at opleve demonstrationer, hvilket - selv på relativt lang afstand, som der i øvrigt var tale om ved Lis besøg - ikke huer dem".

Daværende kontorchef Carsten Nilaus Pedersen havde været med i Odense og kunne berette om den hændelse, som førte til klagen.

Der var en "tibetansk kernefamilie, der fik lov til at komme ret tæt hen på bussen, hvor de stod lidt betuttet og småsmilende med et lille skilt,", skrev han og fortsatte: "Men kan man smile truende?"

Gennem årene har der været en stribe besøg, hvor politiet har planlagt at holde eventuelle demonstranter ude af syne. Hvis deres budskaber hverken kan høres eller ses, hindres de i at ytre sig, og dermed er Grundloven krænket, har Tibetkommissionen slået fast.

Afhøringerne viser, at kommissionen blandt andet forsøger at finde ud af, om politiets planer var en effekt af et massivt kinesisk pres på Udenrigsministeriet.

I en årrække var Friis Arne Petersen øverste chef i ministeriet som direktør og departementschef. Han er blevet spurgt, om det efter hans opfattelse vil være i strid med dansk lovgivning, hvis demonstranter for eksempel holdes skjult rundt om en bygnings hjørne, så de ikke ses af gæsten.

- Det har jeg heldigvis ikke haft ansvar for at administrere. Vi har altid overladt den slags overvejelser og tanker til politiet, har topchefen svaret.

Samtidig har Friis Arne Petersen med fast stemme erklæret, at "der er ikke noget, der antyder nogen som helst fejladministration i Udenrigsministeriet overhovedet."

Imidlertid har kommissionen fundet en notits, der blev lavet i hans tid som øverste chef:

"Der er indledt et konstruktivt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, politi og den kinesiske ambassade med henblik på at sikre, at lovligt anmeldte demonstrationer finder sted, hvor de ikke generer den kinesiske delegation".

Tibetkommissionen er ikke færdig med Friis Arne Petersen. Han vil blive indkaldt til ny afhøring.