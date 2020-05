Leverancen af antistoftests til danskerne er forsinket, men ventes at blive sat på et fly til København fra Kina i den kommende uge. (Arkivfoto)

Kina holder på to millioner antistoftests til danskerne

Siden marts har over to millioner tests til en værdi af 121 millioner kroner været strandet i Kina.

Siden marts har de danske sundhedsmyndigheder forsøgt at få over to millioner antistoftests til Danmark, men kun en brøkdel er nået frem.

Det skyldes, at eksporten er bremset, indtil det kinesiske National Medical Products Administration (NMPA) har godkendt dem.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) til Politiken.

Myndighederne har købt dem af producenterne Wantai, Dynamiker og CTK Biotech. Den samlede pris er 121 millioner kroner.

- Da vi bestilte dem i slutningen af marts, havde vi regnet med, at de var kommet lidt før.

- Men så lukkede de kinesiske myndigheder for at sende produkter ud af landet, som ikke var NMPA-godkendt. Det har stoppet forsendelsen af vores ting. Vi havde forventet, at de var kommet tidligere, siger Charlotte Sværke Jørgensen, som er sektionsleder for virus og mikrobiologisk specialdiagnostik på Statens Serum Institut, til Politiken.

SSI forventer dog, at testene kan blive sat på et fly til Danmark i næste uge.

Størst forventning har SSI til Wantai-testen, som ventes at være mest præcis.

I alt har instituttet bestilt 950.000 Wantai-tests, men kun 50.000 af dem er nået til Danmark.

De sidste 900.000 tests står hos toldmyndighederne i Kina, siger Charlotte Sværke til Politiken.

Kroppen danner antistoffer mod coronavirus, når den bekæmper virusens udbredelse. Der er dog fortsat stor usikkerhed om, hvor gode de enkelte tests er til påvise antistoffer i blodet.

Hvornår man kan blive testet for antistoffer afhænger af en national teststrategi, men det har Politiken ikke kunne få en kommentar til fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).