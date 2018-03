Kim Walls mor i retten: Vi møder hendes død overalt

- Det er et helt andet liv. Lige meget om vi tænder for tv, radio eller bare skal hente mælk i en butik, så mødes jeg af det alle steder, siger Ingrid Wall, da hun udspørges af sin bistandsadvokat i Københavns Byret.

Forældrene til den svenske journalist Kim Wall fortæller onsdag i drabssagen mod Peter Madsen, at tabet af deres datter har ændret alt.

Hun henviser til, at der siden sagens start er skrevet cirka 69.000 artikler, som indeholder Kim Walls navn.

- Det har medført, at vi ikke længere har noget privatliv. Nu er vi bare "forældrene", siger moren om tilværelsen i den sydsvenske by Trelleborg.

Både moren og faren fortæller, at forholdet til datteren var tæt. Også da hun som voksen rejste verden rundt for at arbejde som journalist.

- Hver gang hun var afsted, fortsatte kontakten. På Skype, Messenger og Facebook, siger faren.

Parrets bistandsadvokat oplyser, at ægteparret kræver Peter Madsen dømt til at betale en erstatning på 150.000 kroner til dem hver.

- Omstændighederne er fuldstændig uden sidestykke, siger advokaten om den usædvanlige drabssag.

- Det er et traume, at man skal gå og vente, mens ens barn eller samlever bliver fundet i stumper, uden at vide, om alle stykker bliver fundet igen.

Dermed henviser hun til den omstændighed, at Peter Madsen efter Walls død 10. august i fjor valgte at partere liget og smide det i havet.

I løbet de efterfølgende uger og måneder blev ligdelene fundet del for del.

Også Kim Walls danske kæreste har bedt om en erstatning på 150.000 kroner.