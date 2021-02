Kim Kielsen fortsætter med mindretalsregering efter uro

Han oplyser, at regeringskoalitionen med de to partier fortsætter til vintersamlingen.

- Det er rigtig ærgerligt, at vi er landet her. Vi håber ikke, at det får for store konsekvenser. Nu fortsætter vi med den koalitionsaftale, der er indgået, indtil vintersamlingen starter i næste uge, siger Kim Kielsen til KNR.

Ifølge DR takker Kielsen samtidig Demokraterne for samarbejdet.

Demokraterne forlader regeringskoalitionen blandt andet på grund af spørgsmålet om økonomisk selvstændighed, hvor partiet er i tvivl om kursen fra socialdemokratiske Siumut, som er det ledende parti.

- Vi mener altid, at man skal kunne klare sig økonomisk uden tilskud. Vi ved ikke længere, om Siumuts ledelse mener det samme, eller om partiet ændrer kursen. Det kan vi ikke være med til, derfor går vi ud, siger formand Jens Frederik Nielsen fra Demokraterne på et pressemøde.

Det skriver de grønlandske medier KNR samt Sermitsiaq.ag.

På mødet fortæller Jens Frederik Nielsen samtidig, at det er Demokraternes ønske, at der udskrives valg.

- Vi opfordrer til, at der bliver udskrevet valg lige nu, siger Jens Frederik Nielsen.

Også hos de grønlandske medier har der været spekulationer om et muligt nyvalg. Men det afviser landsstyreformanden altså.

Tirsdag i næste uge, 16. februar, begynder vintersamlingen i Inatsisartut i Grønlands hovedstad, Nuuk, hvor landets politikere mødes.

Her er der mulighed for, at et politisk flertal kan rejse sig mod Kim Kielsen.

For hvis politikerne i den situation kan erklære deres mistillid til Kim Kielsen - og der er et flertal i Inatsisartut for det - så bliver der valg, skriver KNR.

Den 29. november 2020 mistede Kim Kielsen posten som formand for Siumut til Erik Jensen. Men Kielsen blev som landsstyreformand. Den post har Kim Kielsen haft siden 30. september 2014.